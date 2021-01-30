المصدر: الامارات اليوم

سرقة

أحالت النيابة العامة، في دبي، إلى محكمة الجنايات عاطلاً عن العمل عربياً، سرق محفظة جيب من شخص آسيوي بداخلها مبلغ 1500 درهم، وذلك بعد الاعتداء على المجني عليه، لكن شرطة دبي تمكنت من القبض على المتهم.

تنبيه

حرصت مطاعم ومقاهٍ، في دبي، على تنبيه روّادها بطريقة لطيفة إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، خصوصاً في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، أثناء انتظار خلو الأماكن المخصصة للجلوس، ورفعت شعار: «برجاء التعاون معنا حتى نستطيع استضافتكم دائماً».

تحذير

أرسل نادي لياقة بدنية، معروف في دبي، رسائل تحذيرية للأعضاء الذين قطعوا اشتراكهم، تحاشياً للإصابة بعدوى فيروس كورونا، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم إذا لم يعيدوا تسجيل بطاقة ائتمانية، يمكن سحب الاشتراك منها، حتى في حالة عدم حضورهم للتدريب.

تقدير

أبدى مقيمون بدبي تقديرهم البالغ لهيئة الصحة، لما وجدوه من اهتمام أثناء توجههم للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن فترة انتظارهم لم تتجاوز 10 دقائق.

مستشفى

قال قارئ إنه فوجئ، لدى زيارته مستشفى خاصاً، بعدم التزام أطباء وممرضين بارتداء الكمامات الطبية بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص، لافتاً إلى أنه لاحظ ذلك في ممرات المستشفى، وداخل غرف المعاينة الطبية أيضاً.

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مرفقاً بصورة حال توافرها.

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