«قضاء أبوظبي» تطلق دليل خدمات 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إطلاق دليل الخدمات لعام 2021، عبر نظام المحفظة الرقمية لخدمات حكومة أبوظبي، موضحةً أن الدليل المستحدث يتضمن 343 خدمة، تشكّل طلبات الحلول والبديلة والتقاضي من المحاكم وإدارة التنفيذ نحو 36% من هذه الخدمات، وفي المرتبة الثانية الخدمات العدلية بـ27%، وفي المرتبة الثالثة خدمات النيابة العامة بـ15%، وتتوزع النسبة المتبقية على الخدمات القضائية والإدارية الأخرى، ويضم الدليل توضيح رحلة المتعامل المتوقعة لكل خدمة، ودليلاً إرشادياً لكيفية الحصول على خدمات الدائرة رقمياً، بهدف تشجيع المتعاملين على التحول الرقمي في الحصول على خدمات الدائرة.

وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن إطلاق الدليل يأتي في إطار رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في التميز والفاعلية، وتقديم خدمات عالمية الجودة، وذلك من خلال دراسة احتياجات المتعاملين من الخدمات والعمل على تطويرها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة.

وأوضح العبري أن إطلاق الدليل يهدف إلى ضمان حداثة المعلومات المقدمة للمتعاملين باستمرار، لتعريفهم بمتطلبات الخدمات، بما يؤدي إلى إنجازها في أسرع وقت وبأقل التكاليف، وبمخرج نهائي ذي جودة عالية وموثوقية، مشيراً إلى أن الدائرة ستعمل على تحديث الدليل باستمرار بناء على مستجدات واقع العمل والقوانين والتعاميم المرتبطة بذلك.

وأضاف أن الدائرة تأمل أن يسهم الدليل في فهم احتياجات المجتمع، ومواكبة تطلعاته من الخدمات العدلية والقضائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news