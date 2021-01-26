محفظة العلامة التجارية لـ"اتصالات" الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجحت "مجموعة اتصالات" اليوم في الحصول على لقب العلامة التجارية الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في جميع الفئات، وهو ما يضعها ضمن أقوى 25 علامة تجارية عالمية في مؤشر أقوى العلامات التجارية من قبل وكالة "براند فاينانس" العالمية، الشركة المستقلة والمتخصصة في مجال التقييم واستشارات الأعمال التجارية ذات العلامات التجارية المستقلة.

وبناء على هذا التصنيف فقد عززت "اتصالات" مكانتها ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم بما في ذلك Ferrari و Coca Cola و Apple ، وبالشكل الذي يضعها بين أفضل 25 علامة تجارية على المستوى العالمي. ونتيجة لهذا النمو تواصل "اتصالات" العمل على تحقيق طموحاتها بالتحول إلى لاعب عالمي فاعل ومؤثر، لاسيما بعد أن تقدمت 17 مركزًا في تصنيف أقوى 500 علامة تجارية عالمية هذا العام من 225 إلى 208. ومن الإنجازات الأخرى الجديرة بالذكر هذا العام تصنيفها بين أقوى خمس علامات تجارية في قطاع الاتصالات العالمي وأقوى علامة تجارية في القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما نجحت "اتصالات" بالحفاظ على مكانتها باعتبارها محفظة العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وللعام الخامس على التوالي، حيث تتضمن مجموعة رائدة من العلامات التجارية التي تصل قيمتها إلى 40 مليار درهم بما في ذلك اتصالات مصر، وموبايلي، ويوفون، واتصالات المغرب، و PTCL ، علاوة على أنها شركة الاتصالات الوحيدة التي حافظت على تصنيف العلامة التجارية AAA.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لوكالة "براند فايننس" ديفيد هاي، "على الرغم من الظروف التي مر بها العالم بفعل جائحة كورونا، فقد واصلت ’اتصالات‘ جهودها من أجل ضمان استمرارية الأعمال والحلول الرقمية المبتكرة ، وتمكين المدن الذكية ودورها الكبير في تمكين ونجاح عمليات التعليم والعمل عن بُعد، بالشكل الذي مكنها من المساهمة في قيادة المستقبل الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستعد للترحيب بالعالم في إكسبو 2021".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة اتصالات" حاتم دويدار،:" نحن سعداء اليوم بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال واحدة من أهم المنصات العالمية، فلقد أسهمت جهودنا في تمكين الابتكار والتحول الرقمي لجميع عملائنا بدور هام ومحوري في تصنيف ’اتصالات‘ كأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفي جميع الفئات.

مضيفاً " أن العام الماضي قد أظهر قوتنا والتزامنا في تقديم خدمات متواصلة وبجودة عالية لجميع عملائنا، مما أضاف قيمة إلى علامتنا التجارية، مع التركيز على تحقيق استراتيجيتنا المتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات".

ولفت دويدار "إن تحقيق ’اتصالات‘ للقب أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعتبر دليلاً أخر على جهودنا في الحفاظ على محفظة علامة تجارية قوية، وخلق ولاء للعلامة التجارية وتعزيز تجربة العملاء، وهنا أود أن أتقدم بخالص الشكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها الدائم والمستمر، الذي أسهم بدور فاعل في تمكين ’اتصالات‘ من تحقيق هذا الإنجاز الهام الذي تخطَت من خلاله العديد من العلامات التجارية العالمية والإقليمية الكبرى، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم".

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