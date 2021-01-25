مسح ذكي للتفتيش على المواقف في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن البدء فعلياً في التطبيق الرسمي لنظام المسح الذكي لعمليات الرقابة والتفتيش على المواقف العامة الخاضعة للتعرفة، من خلال استخدام مركبات مزودة بكاميرات رقمية ذكية، تعمل بخواص الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المستمر، ضمن سعي الهيئة المتواصل لتقديم أفضل وأحدث الوسائل التقنية والذكية وأيسرها للمستفيدين من المواقف العامة، التي يبلغ عددها نحو 550 ألف موقف، منها 190 ألفاً تخضع للتعرفة.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إن نظام المسح الذكي يتسم بالعديد من المزايا الذكية والفنية الفريدة من نوعها، التي تنفرد بها الهيئة، حيث يمكن لمركبة المسح الذكي رصد وقراءة لوحات المركبات بكل الاتجاهات (360 درجة)، ولأشكال المواقف كافة، نتيجة وجود 24 كاميرا رقمية ذكية مخصصة لهذا الغرض، وموزعة على جميع الاتجاهات، وإنه يمكن قراءة وتحليل بيانات لوحات المركبات المستغلة للمواقف العامة على سرعة 80 كم/‏‏ساعة وأكثر، وبدقة قراءة تزيد على 99%، نظراً لجودة وطبيعة الأجهزة التقنية التي تم تجهيز مركبة المسح الذكي بها.

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