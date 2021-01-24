المري: تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم قرار إنساني يعكس نهج العطاء

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري, إن قرار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بنراشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي,ه بشأن تغير إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة لتمكين الطلبة الوافدين لاستقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية، هو قرار انساني ضمن سلسلة القرارات التي يصدرها سموه و تعكس نهجالعطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آلمكتوم رحمهما الله إلى جانب جهود دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتعزير التلاحم الأسري والمحافظة على كيانه وتماسكه، مؤكداً أن هذهالخطوة حكيمة ولاسيما في الموقف الاستثنائي الذي يمر به العالم أجمع جراء جائحة كوفيد19 حيث سيتمكن الطلبة المقيمين من أن ينعموابحياة مستقرة وسعيدة.

وأشار المري بأن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في نهجها لمواصلة عطائها وضمان الاستقرار لكل من يعيش على أرضها وجعلحقوقهم الانسانية فوق كل اعتبار.

وأضاف اللواء المري: "نحن في إقامة دبي مستعدون لتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ القرارات التي تصدرها الدولة ودعم كل مايصب في مصلحة المواطن والمقيم".

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