المصدر: الامارات اليوم

تأمين

اشتكى متعامل مع بنك أبوظبي الأول من تضرره بسبب خطأ موظف في خدمة العملاء، لم يفعّل طلبه بإلغاء الاشتراك في خدمة التأمين الخاصة بالبطاقة الائتمانية «دبي فيرست»، وبمراجعة البنك، رد إليه رسوم شهر واحد فقط، بدعوى عدم قدرة الموظف المعني على التدخل في «السيستم».

كورنيش

نوّه روّاد لكورنيش الشارقة بالتنظيم الفريد للمكان، وتوفير الخدمات، ليصبح وجهة مثالية للأسر والأفراد، لكنهم لفتوا إلى عدم وجود دورات مياه يحتاجها الزوّار بشدة، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

باعة

لاحظ سكان في منطقة الرغيلات بإمارة الفجيرة تردد باعة متجولين على المنطقة، يقومون ببيع قطع القماش والأدوات المنزلية، مشيرين إلى أن هذا السلوك يعد غير آمن، في ظل انتشار فيروس «كورونا»، ودعوا إلى ضبطه.

مواقف

اشتكى سكان في منطقة المناصير بأبوظبي من قلة عدد المواقف النظامية في المنطقة. وطالبوا بتخطيط الأرصفة الوسطية في الشوارع الجانبية، لإتاحة المزيد من المواقف، وذلك بعد دخول المنطقة ضمن تغطية «مواقف».

تقييم

اشتكى ذوو طلبة مدرسة خاصة في أبوظبي من قيام المدرسة بتقييم أطفالهم بدرجات متدنية في الفصل الدراسي الأول، رغم عدم إجراء أي امتحانات، مشيرين إلى ضرورة وضع آلية محددة للمدارس، لضمان نزاهة التقييمات.

دراجات

طالب سائقون بتشديد الرقابة على عمال خدمات التوصيل بالدراجات النارية على الطرق (الدليفري)، إذ رصدوا سلوكيات متهورة متكررة تهدد حياتهم، منها السرعة الزائدة، والتجاوز من اليمين، والسير في المسار السريع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news