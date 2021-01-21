856 مسكناً جديداً للمواطنين في دبي

المصدر: أمين الجمال - دبي

تستهدف مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنفيذ ستة مشروعات إسكانية، تضم 856 مسكناً وبناية سكنية للمواطنين على مستوى دبي، خلال الفترة المقبلة، وتمرّ المشروعات بمرحلة التصميم خلال الفترة الراهنة.

كما تنفذ المؤسسة حالياً ثلاثة مشروعات في المحيصنة والبرشاء وحتا، بكلفة 549 مليوناً و942 ألفاً و286 درهماً.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي قرقاش، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة أنجزت عدداً كبيراً من الوحدات السكنية النموذجية للمواطنين من أهالي دبي، وصممتها وفقاً لأعلى المعايير، إذ روعيت فيها المساحة الواسعة التي تناسب حجم العائلة الإماراتية، إضافة إلى ضمان خصوصية كل أسرة.

وأكد حرص المؤسسة على إنجاز مشروعات تسهم في حل مشكلات المواطنين المتعلقة بإيجاد المسكن اللائق، في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على توفير رغد العيش والحياة الكريمة للمواطنين.

ولفت قرقاش إلى حرص الإمارات على بناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة، بالاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء، وحلول المحافظة على البيئة، ما يسهم في دعم منظومة التطور المستدام ويعزز مكانة الدولة، ويسهم في تحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال مبادرات نوعية.

وتنفذ المؤسسة ثلاثة مشروعات بكلفة 549 مليوناً و942 ألفاً و286 درهماً، تشمل مجمعاً (20 بناية) يضم 464 شقة في منطقة المحيصنة، بكلفة 405 ملايين و300 ألف درهم، ومركزاً تجارياً في البرشاء بكلفة 105 ملايين و656 ألف درهم، و26 مسكناً في منطقة حتا بكلفة 38 مليوناً و986 ألفاً و286 درهماً، وتصل نسب الإنجاز إلى 90% في المجمع، و89% في المركز، و72% في المساكن. وأنجزت المؤسسة، العام الماضي، مجمعين، هما مشروع يضم 344 مسكناً في منطقة حتا-مكن، بقيمة 565 مليون درهم، أنجزته في يناير 2020، والآخر يضم 397 مسكناً في عود المطينة، بقيمة 564 مليون درهم، أنجزته في أبريل الماضي، وبذلك يكون عدد المساكن المنجزة خلال عام 2020 هو 741 مسكناً، بقيمة إجمالية تبلغ ملياراً و129 مليون درهم.

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