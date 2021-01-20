بالصور: خريطة مكافحة أسراب الجراد الصحراوي بأبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مسحاً لمساحة 200 ألف و967 دونماً، بهدف رصد ومتابعة حالة الجراد الصحراوي المهاجر عبر الحدود المتاخمة للدولة خلال العام الماضي 2020، وعملت فرق المكافحة التابعة للهيئة على رش مساحة بلغت 85 ألفاً و948 دونماً تواجد فيها الجراد، وذلك باستخدام المبيدات الموصى بها للحد من مخاطر الجراد على المزروعات وإنتاجية المزارع.

وأوضحت الهيئة أن جهود فرق المسح والمكافحة التابعة لها استمرت لما يقارب من شهرين ونصف الشهر، وذلك منذ بدء ظهور الجراد الصحراوي في مزارع جزيرة دلما في 22 فبراير 2020 ، حيث رفعت الهيئة حالة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة أية مجموعات من أسراب الجراد الصحراوي القادمة من مناطق توالد الجراد في الجزيرة العربية وسواحل البحر الأحمر، وتم رصد دخول مجموعات من الجراد بأطوار مختلفة إلى مناطق متعددة في منطقة الظفرة (السلع، رأس مشيرب، رأس غميس) وغياثي (يو النظرة) والغويفات (الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية)، كما تابعت فرق المسح والمكافحة أول ظهور للجراد في منطقة العين بالقطاع الجنوبي (الشريط الحدودي مع سلطنة عمان، أم زمول، الظاهرة ، العراد، الوقن، العويا ،القوع، بوكرية، العين الفايضة)، وانتقل العمل إلى القطاع الغربي في مناطق (السلامات، صراع، العانكة، الدمثة، سويحان)، ثم القطاع الشمالي في مناطق (أم غافة، الهير، مساكن، الشويب).

ووفقاً لتقرير الإنجاز الخاص بحالة الجراد الصحراوي العام الماضي، استحوذت المناطق الزراعية في العين على النسبة الأكبر لعمليات المسح والمكافحة على حد سواء، حيث بلغ إجمالي مساحة المناطق التي تم مسحها نحو 107.285 ألف دونم بنسبة بلغت 53.4% من إجمالي المساحة التي خضعت للمسح على مستوى إمارة أبوظبي، كما استحوذت أيضاً على النسبة الأكبر من عمليات المكافحة نحو 86% بما يعادل 73.930 ألف دونم من إجمالي المساحة الخاضعة للمكافحة بالرش، بينما استحوذت منطقة الظفرة على ما نسبته 41.5% من إجمالي المساحة الممسوحة بواقع 83.439 ألف دونم، ونحو 8.6% من المساحة الخاضعة للمكافحة بواقع 74.27 ألف دونم. أما مناطق أبوظبي فقد استحوذت على نسبة 5.1% من إجمالي مساحة المسح، و5.4% من إجمالي المساحة الخاضعة للمكافحة.

وبلغ عدد العاملين في عمليات المسح والمكافحة 269 مهندساً وعاملاً، بواقع 125 مهندساً و144 عاملاً، كما بلغ عدد سيارات الرش المستخدمة في المكافحة 72 سيارة. وبخلاف عمليات المسح الاستباقي للمناطق، تلقت الهيئة 1813 بلاغاً من أصحاب مزارع طلبوا المساعدة لمكافحة الجراد في مزارعهم، منها 1618 بلاغاً من مزارع العين، و126 بلاغاً من مزارع الظفرة، و69 بلاغاً من مزارع أبوظبي.

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