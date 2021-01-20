المصدر: الإمارات اليوم

انتظار

قال قارئ إنه انتظر لما يقرب من أربع ساعات لإجراء فحص كورونا عن طريق مسحة الأنف، في محطة «هيلث هوب» في فيستيفال سيتي، بسبب ضغط المراجعين من جهة، وبطء الإجراءات من جهة أخرى.

حافلات

اشتكى سائقون من تكرار عدم التزام بعض سائقي الحافلات العامة بقوانين أولوية المرور، وخروجهم للمسارات الرئيسة بشكل خطر، وكذلك انتقالهم من مسرب إلى آخر بشكل غير آمن.

ترويج

قال قارئ إنه لايزال يستقبل رسائل نصية ترويجية من شركات، رغم تفعيله خاصية عدم الرغبة في استلام هذه الرسائل، لافتاً إلى أنه بات يتلقى أكثر من خمس رسائل في اليوم الواحد بالفترة الأخيرة.

حطب

اشتكى قراء من ارتفاع أسعار حطب التدفئة، تزامناً مع موسم الرحلات البرية والتخييم، لافتين إلى نفادها في بعض محطات الوقود، أيضاً، جراء الإقبال الكبير عليها.

ألعاب

طالب قراء بفرض معايير النظافة على الأماكن المخصصة للأنشطة والألعاب الترفيهية للأطفال، المنتشرة بين المجمعات السكنية، لافتين إلى الإقبال الكبير عليها طوال أيام الأسبوع وسط غياب التعقيم.

سرعات

اشتكى سائقون من السرعات العالية لبعض المركبات، وعدم الالتزام بإرشادات السلامة وقوانين السير أثناء تشكل الضباب، خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى عدم ترك البعض مسافات أمان كافية، رغم تدني مستويات الرؤية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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