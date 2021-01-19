المصدر: الامارات اليوم

تحديث

طلب بنك محلي من أحد المتعاملين تحديث البيانات الخاصة به، مثل الهوية والإقامة، وتقديم عقد إيجار المنزل، فقدم الأوراق المطلوبة إلى البنك في نوفمبر الماضي، وأكد أحد الموظفين استلامها، لكن مع ذلك لاتزال رسائل البنك تصله بانتظام، وتطالبه بتحديث بياناته، وإلا سيتم منعه من استخدام حسابه البنكي.

محطات

قال ركاب لمترو دبي إنهم واجهوا إرباكاً، بعد تغيير أسماء بعض المحطات، مطالبين بأن يتم ذكر اسم المحطة القديم إلى جانب الاسم الجديد داخل القطارات، إلى حين اعتياد الأسماء الجديدة.

وقاية

طالب قراء الجهات المعنية، في الدولة، بمراقبة مدى الالتزام العام بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك بعدما لاحظوا تهاوناً من الكثيرين في الفترة الأخيرة، ما يفسر الارتفاع في أعداد المصابين أخيراً.

رقابة

تلقى المتاجر، التي تبيع السلع الغذائية قبل فترات قصيرة من نهاية صلاحيتها، رواجاً بين المستهلكين في بعض المناطق، كونها تباع بأسعار منخفضة نسبياً، ما يستدعي المزيد من الرقابة عليها من الجهات المعنية، خصوصاً من ناحية شروط العرض والتخزين.

فواتير

طالب متعاملون مع كراجات لتصليح وصيانة السيارات، في الدولة، بإلزام تلك الكراجات بإعطاء المتعاملين فواتير وخدمات للضمان بفترات مختلفة لعمليات الإصلاح وتركيب قطع غيار السيارات، وبما يدعم معايير حقوق المستهلكين في ذلك المجال.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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