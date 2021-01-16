بلدية رأس الخيمة تنجز 49.4 ألف معاملة

المصدر: مصباح أمين ■رأس الخيمة

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن إنجازها 49 ألفاً و477 معاملة في الربع الأخير من 2020، ضمن الجهود المبذولة في تقديم أفضل خدمات إلكترونية لإرضاء المتعاملين، كما أطلقت حملة تفتيشية في جميع المواقع قيد الإنشاء ابتداءً من تاريخ 10 وحتى 25 يناير الجاري.

وأوضحت أن تقرير الربع الأخير من عام 2020، أظهر أنه على الرغم من ظروف العمل «عن بعد» بسبب جائحة كورونا، أنجزت إدارة الصحة العامة في البلدية 13 ألفاً و389 معاملة، ووصل عدد المعاملات المنجزة في إدارة التخطيط والمساحة 8670 معاملة، كما بلغ عدد معاملات البلدية التي تم إنجازها في قطاع الأراضي 17 ألفاً و325 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات في إدارة المباني 10 آلاف و93 معاملة.

وقال مدير عام بلدية رأس الخيمة، المهندس منذر بن شكر الزعابي، إن «صحة المتعاملين وسلامتهم، وعدم توقف أعمالهم، وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت، من أولويات الدائرة، حيث تم إنجاز وإنهاء معاملات المتعاملين في جميع الأوقات خلال جائحة كورونا».

وأوضح أنه من منطلق حرص الدائرة على صحة المتعاملين وسلامتهم، كانت إدارات البلدية تستقبل المعاملات عن طريق تطبيق «وتس أب» والبريد الإلكتروني، ويتم إنجازها رقمياً، وإعادتها إلى أصحابها، حيث إن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية شكلت وسيلة فعالة لضمان سلامة العملاء وعدم تعطل أعمالهم. وأوضح أن الدائرة باشرت، مع بداية العام الجاري، إطلاق حملة تفتيشية في جميع المواقع قيد الإنشاء، ابتداءً من تاريخ 10 وحتى 25 يناير الجاري، للتأكد من التزام كل المواقع باشتراطات البناء.

وأضاف أن الحملة تشمل مدى التزام مواقع البناء بتنفيذ السور المؤقت للموقع، وصيانته، حسب الاشتراطات المعتمدة من البلدية، والالتزام بتركيب لوحة المشروع وصيانتها، وتخزين مواد البناء بشكل آمن داخل حدود المشروع، والتأكد من جمع مخلفات البناء في المكان المخصص، ونقلها دورياً بالتنسيق مع دائرة الخدمات العامة، إضافة إلى التأكد من مطابقة الأعمال بأحكام الترخيص الإنشائية، والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في الموقع.

- البلدية تطلق حملة تفتيشية على المواقع قيد الإنشاء خلال الشهر الجاري.

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