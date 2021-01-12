تاكسي دبي يسلم إلى سائقيه دون تدخل بشري خلال عام 2022

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

تطوّر مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات نظاماً جديداً في إدارة عمليات تسليم مركبات الأجرة إلى السائقين سيتم تطبيقه خلال النصف الأول من العام المقبل، إذ سيتم من خلاله تسليم المركبة إلى السائق والتأكد من التزامه بساعات عمله وحفظ كل معلومات التشغيل.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور يوسف آل علي، لـ«الامارات اليوم»: إن «النظام الذكي لإدارة المفاتيح»، نظام تقني عالمي يهدف إلى رصد وتوثيق التزام مقدمي الخدمة من السائقين بدقة، وتوفير الوقت والجهد المطلوب في إدارة عمليات التشغيل.

وأضاف أن النظام يوثق كل المعلومات ويدير العمليات بطريقة منظمة ودقيقة، ويضمن عدم تهرب السائق أو الإداري من مسؤولياته، حيث سيتم ربط هويته بالنظام بشكل ذاتي من غير الحاجة إلى تدخل عنصر بشري، وبالتالي ستنتفي احتمالية استخدام المركبة في غير وقتها أو من قبل شخص آخر، كما أن النظام يضمن التزام السائق بالحضور والإياب وفق المواعيد المحددة لساعات دوامه، حيث سيتم توثيق ذلك عبر بصمة الوجه والبطاقة في آن واحد.

وأكد آل علي، أن تبني النظام يتماشى أيضاً مع تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع جودة تقديم الخدمات، كما أنه في الوقت نفسه يقلص المخاطر من التلامس، ويحد من تواصل عدد كبير من البشر في ظل المتغيرات الصحية التي طرأت على العالم في الآونة الأخيرة.

وأوضح أنه على سبيل المثال في حال تأخر السائق أو لم يحضر يتم تحويل مهامه بشكل تلقائي لسائق آخر، عبر آليات النظام المبرمح لاتخاذ إجراءات معينة استجابة لسيناريوهات محفوظة في النظام، مضيفاً أن ذلك يقلل أيضاً من عدد الكوادر المطلوب تفرغها لإدارة هذه العملية والرقابة عليها ما يوفر الجهد والوقت.

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