22 % انخفاضاً بحرائق المنشآت في عجمان خلال 2020

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان أن نسبة انخفاض الحرائق في المباني والمنشآت بإمارة عجمان بلغت 22% في عام 2020، مقارنة بسنة 2019.

وأكد مدير إدارة المراكز، العميد محمد السويدي، أن الجهود المبذولة، والعمل التكاملي المنظم، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بما فيها التوعوية، أسهمت في انخفاض معدل الحرائق، إذ كانت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان كثفت من البرامج التوعوية عن بُعد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب فاعلية حملات القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن البرامج الوقائية شملت العديد من الإرشادات والنصائح الموجهة لأفراد المجتمع، التي تعرّفهم بمكامن الخطر ومصادره، والتعريف بمتطلبات السلامة للوقاية من الحريق، إلى جانب التوعية بكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية، والتأكد من صيانتها دورياً، إضافة إلى إجراءات السلامة في المطبخ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها وطرق الاستخدام الآمن.

ودعا العميد السويدي إلى ضرورة اتباع إرشادات ونصائح الدفاع المدني، وذلك لتجنب وقوع الحوادث، وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة في المنزل، مثل طفايات الحريق ونظام «حصنتك» للإنذار الذكي، والمبادرة إلى طلب المساعدة والعون من الدفاع المدني، وعدم التردد عند اللزوم، على رقمَي الطوارئ 997 أو 999.

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