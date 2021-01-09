بلدية كلباء توزّع 67 حاوية على مخيمات الغيل

المصدر: سمية الحمادي – كلباء

سمية الحماديÀ كلباء

وزّعت بلدية مدينة كلباء 10 حاويات نفايات كبيرة على مناطق المخيمات المتفرقة، و14 حاوية كبيرة مخصصة للفحم و43 حاوية صغيرة معاداً تدويرها، كما حرصت البلدية على توزيع كيسين للنفايات لكل خيمة في المنطقة، للتخلص من مخلفات الشواء في مواقع التخييم المؤقت بمنطقة الغيل.

وأفاد مدير إدارة الزراعة والخدمات البيئية، المهندس حمود الرئيسي، بأن الحاويات المخصصة للفحم التي تم توزيعها على جميع المخيمات المؤقتة مقاومة للحرارة والاشتعال، مشيراً إلى أن البلدية تسعى إلى توعية وتثقيف فئات المجتمع كافة لاتخاذ التدابير الاحترازية الصحيحة لقضاء أجمل الأوقات الممتعة مع العائلة.

وأكد أن البلدية وزّعت هذه الحاويات للمحافظة على البيئة ونظافة المنطقة لما تشهده من ازدحام كثيف بالمتنزهين طوال أيام الأسبوع، ولسلامة الجميع واستمرارية تنظيم منطقة التخييم المؤقت، مراعين مداخل ومخارج المخيمات المؤقتة.

وأشار إلى أن البلدية وضعت آليات وضوابط لاستخدام المخيمات المؤقتة في منطقة الغيل، تمثلت في الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وعدم وجود أكثر من عائلة في المخيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وعدم البناء في المخيم والاكتفاء بالتخييم والكرفانات سهله التنقل.

والالتزام بالمنطقة المحددة للمخيم وعدم التمدد في المساحة والابتعاد عن المساكن والمزارع بمسافة 200 متر على الأقل، وألا تتعدى مساحة المخيم 15 متراً طولاً وعرضاً، والاكتفاء بوضع ساتر من جهتين فقط، بالإضافة إلى الالتزام بالآداب العامة، والامتناع عن استخدام الألعاب النارية، وعدم إقامة الحفلات، وإصدار الأصوات الموسيقية العالية، لاعتباها سلوكيات غير حضارية لا تمثل المجتمع الإماراتي، والحفاظ على البيئة، وعدم قطع الأشجار والتحطيب بغرض التدفئة، أو الشوي، وتوفير طفايات الحريق داخل التخييم، مع الالتزام بنظافة الموقع.

ونوه بأنه في حال رصد حالات لسلوكيات غير حضارية سيتم سحب تصريح التخييم، مع ضرورة وضع المخلفات والقمامة في الأماكن المخصصة وذلك تجنباً للمخالفات والغرامات.

وأكد الرئيسي أن الهدف من هذه الاشتراطات والأحكام هو تنظيم أنشطة التخييم، بعد أن تم تهيئة قطعة أرض في محمية الغيل الذي تتمتع بمعايير أعلى من حيث السلامة والأمان من منطقة الكورنيش، خصوصاً أن مجلس البلدية لمدينة كلباء قد اعتمد قراراً يمنع التخييم على شاطئ وكورنيش المدينة.

- الهدف من هذه الاشتراطات والأحكام هو تنظيم أنشطة التخييم.

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