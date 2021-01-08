توظيف.. 4 خطوات لسيرة ذاتية «منضبطة مهنياً»

المصدر: إعداد : أشرف جمال

«استخدم أفعال النجاح إذا أردت كتابة سيرة ذاتية تساعدك في الحصول على وظيفة»، نصيحة وجهها خبراء توظيف بمنصة التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، مؤكدين أن استخدام لغة مبتذلة أثناء كتابة السيرة الذاتية، قد يعطي انطباعاً سيئاً لأصحاب العمل.

وشدد الخبراء على أن استخدام كلمات مثل: تفوق أو تحسين أو حديث، في السيرة الذاتية قد يحسّن من فرص النجاح المهني، وبالعكس فإن استخدام عبارة مثل «إمكانية العمل ضمن فريق» في السيرة الذاتية، قد لا يرجّح كاتبها في الحصول على عرض العمل.

وذكروا أن أفعال الحركة قد تكون الأفضل من الناحية النحوية، لكن استخدامها في السيرة الذاتية يجعلها مملة وغير دقيقة، ولا تساعد على إظهار نقاط القوة الحقيقية، محددين أربع خطوات يجب القيام بها عند كتابة السيرة الذاتية المنضبطة مهنياً، أولاها: استخدم أفعال النجاح، والثانية: استخدام مقاييس قابلة للقياس، وتضمنت الخطوة الثالثة سرد أهدافك وجعل إنجازاتك تبرز، حتى يتمكن صاحب العمل من العثور عليها بسهولة، بينما الخطوة الأخيرة: تجنب استخدام العبارات الثابتة، مثل «إدارة، ومسؤولياتي متضمنة، وكنت مسؤولاً عن».

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