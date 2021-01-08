استمرار مبادرة السداد المبكر للمخالفات المرورية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من مبادرة السداد المبكر للمخالفات المرورية، التي تتضمن تخفيضاً بنسبة 35% خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء الـ60 يوماً، وذلك باستثناء المخالفات الخطرة.

وأشارت إلى أن التخفيض يهدف إلى الحد من المخالفات المرورية، وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين.

وكانت مديرية المرور والدوريات جددت الاتفاق مع خمسة بنوك (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق)، ومصرفي (أبوظبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي)، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على السائقين لمدة سنة واحدة باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها، دون احتساب فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

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