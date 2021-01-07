المصدر: الامارات اليوم

مواقف

اشتكى سكان في منطقة البوطينة بالشارقة، تكرار ظاهرة الوقوف المزدوج أمام المحال الخاصة بالمأكولات في المنطقة، مشيرين إلى أن عدم وجود مواقف خاصة بهذه المحال يسهم في تعطيل حركة السير.

«نون»

طالب متعامل مع موقع «نون» بوضع تاريخ عرض البضائع على الموقع وتاريخ إنتاجها، خصوصاً أدوات التجميل والعطور، مشيراً إلى أن العروض الخاصة بهذه المنتجات أحياناً لا تكون واضحة تماماً من حيث تاريخ الإنتاج والجودة.

تطبيق

اقترح قارئ ابتكار تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، يمكن استخدامه للإبلاغ عن تجمعات القمامة والمخلفات في المناطق الصحراوية وتحديد موقعها بدقة من خلال التطبيق، لكي يتسنى للجهات المعنية تنظيفها، مستغرباً من الإهمال الكبير لدى البعض تجاه البيئة.

عمولة

اشتكى مستأجرون في الشارقة الارتفاع المبالغ به في العمولة التي يحصل عليها وسطاء، مقابل تسهيل حصولهم على شقق للإيجار، مطالبين بضرورة تدخل المسؤولين للحد من انتشار هذه الظاهرة.

شاحنات

اشتكى سائقون تصرفات سائقي شاحنات على طريق الذيد، إذ يقومون بأخذ المسار الأيسر لتجاوز بعض الشاحنات الأخرى، ما يجعلهم عرضة لخطر الحوادث.

نظافة

أثنى سكان بمنطقة البستان في عجمان على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المختصة في نظافة المنطقة وإزالة النفايات، لافتين إلى أهمية استمرار هذا الجهد من دون توقف.

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