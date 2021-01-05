المصدر: الامارات اليوم

رسم

قال متعامل إنه تواصل مع مزوّد خدمة الاتصالات لديه لحل مشكلة واجهته في خدمة البث الخاص بالتلفزيون، وطلب إرسال مندوب للتحقق منها، لكنه فوجئ بطلب الشركة فرض رسم بقيمة 150 درهماً، في حال كان سبب العطل أمراً لا علاقة له بالشبكة.

أطفال

استغرب أولياء أمور من عرض حضانات إمكانية تسجيل الأطفال في عمر السنتين للتعلم عن بُعد، متسائلين عن جدوى الفكرة والبرامج والنشاطات التي يمكن للأطفال ضمن هذه الشريحة العمرية الاستفادة منها؟!

تنزيلات

اشتكت قارئة اتجاه بعض المحال التجارية، إلى وضع لافتات تغطي واجهاتها معلنة عن تقديم تنزيلات تصل إلى 70%. وعند دخول المحل يكتشف المشتري أن التنزيلات لا تنطبق سوى على ركن صغير يضم عدداً محدوداً من القطع من مقاسات محددة.

«درب»

قالت قارئة اشتركت في نظام التعرفة المرورية في أبوظبي «درب» في بداية العام الماضي، إنها عندما حاولت تفعيل الحساب منذ أيام لم تستطع.

مركبات

جدّد سكان في منطقة التعاون بالشارقة، مطالبتهم بمخالفة السائقين الذين يوقفون مركباتهم بشكل مزدوج في الشوارع الفرعية لطلب الأطعمة أو شراء الحاجات أمام المحال، ويتركونها مدة طويلة، غير آبهين بعرقلة حركة المرور وتعطيل أوقات الآخرين.

جيران

أبدى سكان في مبانٍ مرتفعة، انزعاجهم من قيام جيران لهم يسكنون بالطوابق العلوية، برمي المياه وأعقاب السجائر والمناديل من نوافذهم وشرفاتهم، فتستقر في شرفات الجيران.

- يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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