حمدان بن محمد: 2021 عام استثنائي تستضيف به دبي العالم في «إكسبو» استثنائي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رسالة محفزة إلى موظفي حكومة دبي، هنأهم فيها بالعام الجديد، مؤكداً أن عام 2021 هو عام استثنائي تستضيف به دبي العالم أجمع في «إكسبو» استثنائي، وعام تحتفل به دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي.

وخاطب سموه فريق عمله المخلص والمتفاني، من موظفي الحكومة، قائلاً: «ها نحن نطوي صفحة عام مضى بحلوه ومره، عام شلّ العالم أجمع بتحدياته، إلا أن دبي كعادتها أبهرت العالم، وأثبتت أن الصعاب حافز للنجاحات. هذا ليس بغريب على فريق أسسه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. فشكراً لكم من القلب على ما قدمتموه من تضحيات وتفانٍ وإخلاص».

وأضاف سموه في رسالته، التي تلقاها الموظفون عبر البريد الإلكتروني لكل منهم: «أتطلع معكم لإنجازات أفضل بإذن الله.. فعام 2021 هو عام استثنائي نستضيف به العالم أجمع في إكسبو استثنائي.. وعام تحتفل به دولتنا الغالية بيوبيلها الذهبي.. عام نسابق به الحاضر للمستقبل الواعد».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد، مختتماً رسالته: «إلى كل موظف ومدير ومسؤول.. إلى إخواني وأخواتي.. إليكم جميعاً أقول: نحن فريق واحد.. وبكم ومعكم.. حكومة دبي مستمرة في التميز والريادة.. مستمرة في العطاء.. مستمرة في الارتقاء.. ومستمرة في الإبداع والبناء لخدمة أهلنا ومواطنينا، وكل من على هذه الأرض الطيبة».

«نحن فريق واحد وبكم ومعكم حكومة دبي مستمرة في التميز والريادة».

«شكراً لكم من القلب على ما قدمتموه من تضحيات وتفانٍ وإخلاص».

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