الأول من يناير 2021 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لدوائر حكومة دبي

المصدر:
  • الإمارات اليوم - دبي
التاريخ:

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يوم الجمعة الموافق الأول من يناير 2021  عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية  على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الثالث من يناير 2021.

وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، ودول العالم كافة، بهذه المناسبة داعية الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وصحة وعافية على الجميع.

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