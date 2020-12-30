دبي تستقبل 2021 بفعاليات ضخمة في 23 موقعاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إن دبي ستشهد عروضاً وفعاليات ضخمة في 23 موقعاً، استعداداً لاستقبال عام 2021.

وتفقد المري غرفة عمليات منطقة برج خليفة وبوليفارد محمد بن راشد، للوقوف على استعدادات احتفالات رأس السنة 2021، وقال إن الزيارة تهدف إلى التأكد من استعداد لجنة تأمين الفعاليات ومختلف الفرق الأمنية، وجاهزية الأنظمة الأمنية للتعامل مع مختلف الظروف خلال احتفالات رأس السنة، مشيراً إلى أن شرطة دبي حرصت على الاستفادة من مختلف الإمكانات والتقنيات الحديثة المتاحة لتأمين الفعاليات، وضمان سلامة الجمهور وتحقيق انسيابية الحركة المرورية.

واطلع المري - بحضور مدير الإدارة العامة للمرور رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، العميد سيف مهير المزروعي، ومدير مركز شرطة بردبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، العميد عبدالله خادم بن سرور، ومدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، العميد راشد بن درويش الفلاسي، وعدد من الضباط والمسؤولين - على نظام إدارة الحشود، وخطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات احتفالات استقبال العام الجديد، وخطة تنظيم الحدث، والإجراءات الاحترازية، ونقاط التباعد، وخيم الدعم الطبي، وغرف العزل الطبي، والمستشفى الميداني، إضافة إلى الأنظمة الذكية لتأمين الحدث.

وأكد المري أن دبي ستحتفل بقدوم عام 2021 مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة «كوفيد-19»، لضمان أعلى درجات السلامة الممكنة للجمهور، وضمان استمتاع الجميع بالعروض في أجواء آمنة، مؤكداً أن لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، تبذل قصارى جهدها لإنجاح مختلف الفعاليات المرتبطة بهذه الاحتفالات، من خلال الخطة الشاملة التي تم اعتمادها لتأمين فعاليات رأس السنة في وسط الإمارة.

وأشار المري إلى أن تكاتف الجهود، وتعاون مختلف الجهات المعنية في الإمارة، نتج عنهما وضع خطة موحدة ومسار واحد للعمل خلال هذه الاحتفالية، بهدف إظهار الحدث بصورة تليق بمكانة الدولة عموماً، ودبي التي تلتفت إليها أنظار العالم في هذه الليلة لمتابعة احتفالاتها المبهرة، وبما يعكس ثقافة الشعب الإماراتي، ويؤكد أن دولة الإمارات دولة تعايش ومحبة وسلام وأرض العطاء والخير.

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