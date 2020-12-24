شرطة عجمان تعيد مُسناً عربياً إلى عائلته بعد أن ضل طريقه في منطقة الحميدية

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان رجلاً مسناً من الجنسية العربية ضل طريقه في منطقة النعيمية بإمارة عجمان وسلمته إلى عائلته سالماً.

وقال المقدم محمد عبد الله بوشهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل أن دورية الشرطة عثرت على رجل مسن عربي خرج من منزله وضل طريق العودة في منطقة النعيمية، فقاموا باستضافته داخل المركز وتقديم الرعاية له والتأمين عليه والتأكد من سلامته لحين العثور على منزله.

وأضاف أنه وبعد البحث والتحري في المنطقة تم التعرف على عائلته وتحديد مكان سكنهم، فقام أفراد الشرطة باصطحابه بدورية شرطة ومرافقته لإعادته لعائلته الذين عبروا عن جزيل شكرهم وامتنانهم لشرطة عجمان لتحملهم المسؤولية تجاه كبيرهم وإعادته إلى بيته سالماً.

ودعا رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل الجمهور والأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه كبار السن وعدم تركهم دون متابعة بمفردهم لضمان سلامتهم وتجنب تعرض حياتهم للخطر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news