شرطان جديدان للحصول على رخصة قيادة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

كشف مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، أنه من بداية من العام المقبل، سيتم تطبيق شرطين جديدين للمتقدمين الجدد الراغبين في الحصول على رخصة قيادة، لتعزيز كفاءاتهم وقدراتهم للحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأوضح أن الشرط الأول يشمل حصول المتقدم على 15 حصة تدريبية إلزامية في جميع فئات الآليات، ومنها: المركبات الثقيلة، والمركبات الخفيفة، والدراجات الناريّة، والشرط الثاني أن يحصل المتقدم لرخصة قيادة المركبات الخفيفة على حصص تدريبية ليلية.

وأشار إلى أن هذين الشرطين لا يسريان على من فتح ملفاً قبل يناير 2021.وأوضح أن التدريب إلزامي يهدف إلى تطوير مستوى الأمن والسلامة المرورية، وضمان سلامة طرق الإمارة عموماً.

وأوضح أن الشرطة تراجع الإحصاءات الشهرية للسائقين الذين حصلوا على رخصة قيادة خلال الفترة الممتدة من ستة أشهر إلى سنة، لرصد الحوادث التي تقع على الطرق من قبلهم، وتبين من أسباب الحوادث خلال الليل، السرعة الزائدة للمركبات، وعامل المفاجأة على الطرق، الذي يربك السائقين.

وأضاف أن الإحصاءات أظهرت أيضاً أن بعض السائقين لم تكن لديهم المهارات الكافية في القيادة، وبعضهم مرّ بأكثر من مدرسة، وحصلوا على الحصص، لكنهم رسبوا أكثر من مرة، وتكبدوا رسوماً مالية.

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