المصدر: الامارات اليوم

استبدال

اكتشف مستهلكون اشتروا هواتف محمولة أخيراً، وجود مشكلات بها بعد أيام من شرائها، وفوجئوا برفض المتاجر استبدالها والإصرار على إصلاحها، رغم ارتفاع أثمانها، وطالبوا بقوانين تلزم المحال باستبدال الأجهزة بأخرى جديدة خلال فترة زمنية محددة من الشراء لضمان حقوقهم.

بقالات

طلب مستهلكون بتشديد الرقابة على أسعار البقالات، حيث تباع سلع ومنتجات بأسعار تصل إلى ضعف سعرها بالمتاجر الأخرى، فضلاً عن تجاهل هذه البقالات وضع الأسعار على السلع.

سباحة

طالب سكان في «نخلة جميرا» بدبي، بعدم السماح لمستخدمي مرافق السباحة في فنادق المنطقة بالتجول بملابس السباحة في مواقع المشي التي ترتادها الأسر مع أطفالها.

إغلاق

اشتكى قارئ إغلاق باب أحد المصارف قبل موعد الإغلاق بنصف ساعة، على الرغم من حاجة الكثير من المتعاملين إلى إنجاز معاملات عاجلة.

عزّاب

لاحظ قارئ زيادة في أعداد العزاب في بنايته التي كانت تقتصر سابقاً على العائلات، متسائلاً عن الجهة المعنية بالأمر لتقديم شكوى فيها.

إيجار

قال قراء إن ملاك عقارات في عجمان يرفضون خفض الإيجارات على الرغم من انخفاض نسب الإشغال في البنايات التي يسكنونها.

نفايات

جدد مرتادون لمناطق البر في الدولة شكواهم من ظاهرة ترك النفايات في المناطق السياحية، لاسيما في فصل الشتاء، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تشوّه المنظر الحضاري، وتضر بالبيئة وتحرم العائلات من الاستمتاع بالجو المعتدل.

- يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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