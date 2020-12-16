450 درهماً رسوم «بوابات أبوظبي» لملاك 3 مركبات

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

قدّر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الحد الأقصى للرسوم الشهرية لعبور بوابات التعرفة المرورية، المقرر تطبيقها مطلع الشهر المقبل، بنحو 450 درهماً شهرياً بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون ثلاث سيارات، موزعة على النحو الآتي: 200 درهم عن المركبة الأولى، و150 درهماً عن الثانية، و100 درهم عن الثالثة، موضحاً أن الحد الأعلى للرسوم اليومية لمركبات الأفراد الخاضعة للتعرفة، سيكون 16 درهماً.

ورصدت «الإمارات اليوم» سبع خطوات رئيسة لفتح حساب لدى نظام التعرفة المرورية الجديد، سواءً على الموقع الإلكتروني للمركز، أو من خلال التطبيق الهاتفي «درب – التعرفة المرورية».

وتفصيلاً، أفاد المركز بأنه سيتم احتساب سقف يومي، وآخر شهري، لحركة المركبات الخاضعة لرسوم التعرفة المرورية، المقرر تطبيقها مطلع الشهر المقبل في أوقات الذروة، خارج أيام العطلات الرسمية.

وأعلن المركز، الأسبوع الماضي، بدء تفعيل نظام التعرفة المرورية، اعتباراً من يوم 2 يناير 2021، عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، هي: جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق ورفع كفاءة قطاع النقل وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.

وأوضح المركز أن الحد الأعلى للرسوم اليومية لمركبات الأفراد الخاضعة لرسوم التعرفة المرورية والمارة عبر بوابات التعرفة المرورية، في أوقات الذروة وخارج أيام العطلات، سيكون 16 درهماً، فيما يكون الحد الأعلى لرسوم التعرفة المرورية الشهرية لهذه المركبات، 200 درهم للمركبة الأولى، ويمكن لمن يمتلكون أكثر من مركبة إعادة ترتيب مركباتهم في نظام التعرفة المرورية بحيث يتم العمل بالترتيب الجديد مع تفعيل الخدمة.

وأكد المركز أن الحد الأعلى لرسوم التعرفة المرورية الشهرية للمركبة الثانية للأفراد، هو 150 درهماً، بينما يبلغ الحد الأعلى لرسوم التعرفة المرورية الشهرية للمركبة الثالثة للأفراد، الخاضعين لرسوم التعرفة المرورية في أوقات الذروة وخارج أيام العطلات، 100 درهم، مشيراً إلى أن هذا السقف يسري على المركبة الثالثة وما تليها من مركبات مملوكة لصاحب الحساب المسجل لدى نظام التعرفة المرورية.

وأشار المركز إلى احتساب المخالفات في نظام التعرفة المرورية وفقاً لستة أنواع: أولاها: مخالفة المركبة غير المسجلة عند عبور البوابة للمرة الأولى، حيث تحتسب بقيمة 100 درهم، بعد انتهاء فترة السماح (10 أيام عمل) من تاريخ المرور دون تسجيل المركبة. والثانية: مخالفة المركبة غير المسجلة عند عبور البوابة للمرة الثانية، إذ تحتسب بقيمة 200 درهم، بعد انتهاء فترة السماح دون تسجيل المركبة. وتحتسب مخالفة بقيمة 400 درهم للمركبة غير المسجلة في نظام التعرفة المرورية، لكل حركة مرور بعد المرة الثانية، بعد انتهاء فترة السماح، كما تحتسب مخالفة بقيمة 50 درهماً في حال عدم كفاية الرصيد للمركبات التي تحمل لوحات غير تابعة لإمارة أبوظبي، بعد انتهاء فترة السماح (5 أيام عمل) دون توافر رصيد كافٍ في المحفظة المخصصة للمركبة.

وتحتسب مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم في حال التلاعب بلوحة ترخيص المركبة، بغرض التهرب من دفع رسوم التعرفة المرورية، كما تحتسب مخالفة أخرى بقيمة 10 آلاف درهم في حال إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني، أو بوابات التعرفة المرورية.

ودعا مركز النقل المتكامل إلى تسجيل المركبات كافة في نظام «درب_أبوظبي»، والتأكد من أنها جميعاً مسجلة في النظام الجديد، حتى لو كانت مسجلة في نظام التعرفة السابق، لافتة إلى أنه يمكن للمستخدمين تفعيل الحسابات المسجلة سابقاً عن طريق تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني للمركز، أو تطبيق «درب» الذكي باستخدام الرمز المروري أو رقم الهوية الإماراتية.

ورصدت «الإمارات اليوم» سبع خطوات رئيسة لفتح حساب لدى نظام التعرفة المرورية الجديد، في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الخطوات السبع بفتح متجر الهاتف الذكي وتحميل تطبيق «درب – نظام التعرفة المرورية»، تليها الخطوة الثانية وهي فتح التطبيق، ثم إدخال البريد الإلكتروني في الخانة المخصصة، والضغط على كلمة «التحقق من البريد الإلكتروني». وفي الخطوة الثالثة سيتم إرسال رمز تحقق على البريد الإلكتروني للراغب في فتح الحساب، وتتوجب تعبئة الرمز في الرابط المخصص لذلك، ثم الضغط على كلمة «تأكيد».

وفور تأكيد البريد الإلكتروني، يطلب التطبيق تعبئة البيانات الخاصة بمصدر الملف المروري للراغب في فتح الحساب، وإدخال الرقم المروري المطبوع خلف رخصة القيادة، ثم الضغط على كلمة «تأكيد»، تليها الخطوة الخامسة، المتمثلة في اختيار وتسجيل رقم الهاتف الفعّال للراغب في فتح الحساب، تليها الخطوة السادسة، وهي التحقق من الهاتف، إذ يرسل التطبيق رسالة نصية على هاتف الراغب في فتح الحساب تحمل رمزاً رقمياً، والخطوة الأخيرة إدخال الرمز في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على كلمة «تأكيد».

تفعيل نظام التعرفة المرورية يبدأ 2 يناير المقبل، عبر 4 بوابات على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي.

7

خطوات لفتح حساب «درب – التعرفة المرورية».

16

درهماً الحد الأعلى للرسوم اليومية لمركبات الأفراد، في أوقات الذروة، وخارج أيام العطلات.

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