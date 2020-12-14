المصدر: الامارات اليوم

احترازات

لاحظ قراء تزايداً في ظاهرة عدم التزام المتسوقين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي، مشيرين إلى أن كثيراً من المتاجر توقف عن قياس درجات الحرارة الخاصة بالمتسوقين، وتسمح بوجود عدد من الزبائن في الوقت الواحد.

إزعاج

اشتكى زوّار حدائق في الدولة تعرضهم للإزعاج نتيجة تشغيل بعض الأشخاص للأغاني بصوت مرتفع، من خلال سماعات كبيرة الحجم، مطالبين الجهات المختصة بمنع تلك السماعات للحفاظ على الذوق العام.

مرور

اقترح قارئ على الجهات المرورية إطلاق حملة لتوزيع جاكيت أصفر اللون على ممارسي رياضة المشي ليلاً في المناطق السكنية، حتى يتمكن السائقون من رؤيتهم وتفادي تعرضهم للدهس، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى الإنارة.

سرقة

استغل عامل نظافة عمله لدى أحد الفنادق وغافل نزيلاً وسرق 700 درهم من محفظة نقوده، لكنه لم يفلت بجريمته وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

نظافة

شهدت المراكز التجارية والحدائق العامة ومناطق البر إقبالاً شديداً من الزوار في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع بدء عطلة الشتاء، لكن قراء لاحظوا أن اهتمام الزوار بالنظافة العامة ليس بالقدر المطلوب، ما يتطلب تكثيف الرقابة على الأماكن التي تشهد اكتظاظاً بالزوّار.

طرق

لاحظ قراء كثرة أعمال الإصلاحات بطرق إمارة عجمان في أكثر من منطقة، في الوقت ذاته، ويتسبب تأخير إنجاز المشروعات في عرقلة الحركة، خصوصاً قرب الجسور والتفرعات، ما يتسبب تالياً في تأخر البعض عن مواعيدهم وأعمالهم.

- يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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