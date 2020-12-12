المصدر: الامارات اليوم

فواتير

اشتكى متعامل مع أحد مزودي خدمات الاتصالات من تكرار تلقيه رسائل بخصوص وجود فواتير لم يقم بدفعها إلى الشركة، رغم مرور ثلاثة أشهر على قيامه بغلق الخط الخاص به، مشيراً إلى أنه تواصل مع خدمة العملاء لحل المشكلة، لكن من دون جدوى.

مخالفة

اضطر مقيم بإحدى المناطق إلى تحريك سيارته التي لم يستخدمها لأشهر بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك لفحصها فنياً تمهيداً لتجديد ملكيتها، لكنه فوجئ بتحرير مخالفة عدم تجديد ملكية السيارة التي تحرر بواسطة الكاميرات.

خداع

حذّر مقيمون في دبي من إعلانات خادعة لأحد أندية اللياقة البدنية، الذي يقدم عروضاً مغرية تصل إلى الاشتراك المجاني لمدة شهر، بشرط تسجيل بيانات بطاقة الائتمان، ليفاجأ المشترك بعد ذلك بأنه وقَّع عقداً لمدة عام من دون أن ينتبه، وتسحب من بطاقته النقود آلياً كل شهر.

طرق

طالب سكان في منطقة السلمة 2 بأم القيوين دائرة الأشغال العامة بتشييد طرق فرعية بين البنايات السكنية، لتسهيل دخول وخروج السكان بشكل آمن، بدلاً من استخدامهم الطرق الرملية المليئة بالحفر.

إغلاق

أفاد ذوو طلبة بأن إغلاق بعض المدارس لمدة أسبوعين، بسبب اكتشاف حالات «كورونا» بين كوادرها، يؤدي إلى تعطل مصالحهم من تصديق الشهادات وأوراق النقل، مطالبين باستثناء خدمة العملاء من الإغلاق.

مياه

اشتكى زوّار حديقة الصفيا بعجمان من انقطاع المياه في الحمامات، الأمر الذي تسبب في إرباك الأمهات والأطفال الراغبين في دخول دورات المياه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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