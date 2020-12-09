بدء تطبيق الغاء وخصم المخالفات في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة المهندس يوسف صالح السويجي، عن بدء تطبيق قرار إلغاء مخالفات هيئة الطرق والمواصلات ما قبل عام 2015، وقرار خصم 50% على مخالفات الهيئة اعتبارا من 1/1/2020 حتى نهاية العام عن المخالفات المحررة ما قبل 1/11/2020، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة واعتماد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، للحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة، وذلك لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال في مختلف المجالات في ظل استمرار جائحة كورونا.

وثمن السويجي الحزمة الثانية من المحفزات والتسهيلات التي تسهم في التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استمرار الجائحة،وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات و توفير بيئة عمل مناسبة لكافة المستثمرين، تنفيذا لرؤية سمو الحاكم الثاقبة وتوجيهات سموه الخاصة بدعم الاستثمار و الاقتصاد في الإمارة، مشيرا إلى قدرة الإمارة وحكومتها على الاستمرار في مسيرة التنمية الشاملة وتذليل العقبات.

وتقدم السويجي، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه على حزمة المحفزات وكافة الإجراءات التي تدعم استمرار التنمية الشاملة، ووافر التقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لمتابعة سموه الحثيثة لتنفيذ حزمة الإجراءات والقرارات التي تدعم منظومة العمل والاستثمار في حكومة الشارقة وجهود سموه المستمرة من أجل راحة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وبين أن الهيئة وفرت منافذ سداد متنوعة للاستفادة من قرار الإلغاء أو الخصم لتسهيل عمليات الدفع،حيث تمت إتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئةSRTA والمقر الرئيس للهيئة بمنطقة العزرة،ومكتب الهيئة في كلباء وخورفكان، داعياً الجميع لسرعة الاستفادة من قرار الخصم حيث سينتهي في 31/12/2020.

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