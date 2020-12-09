بالصور.. 7 خطوات لفتح حساب "التعرفة المرورية" في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

دعا مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إلى تسجيل كل المركبات في نظام "درب_أبوظبي"، والتأكد أن جميعها مسجلة في النظام الجديد، حتى لو كانت مسجلة في نظام التعرفة السابق، لافتاً إلى أنه يمكن للمستخدمين تفعيل الحسابات المسجلة سابقاً عن طريق تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني للمركز، أو تطبيق درب الذكي باستخدام الرمز المروري أو رقم الهوية الإماراتية.

ورصدت "الإمارات اليوم" سبع خطوات رئيسة لفتح حساب لدى نظام التعرفة المرورية الجديد، والذي يدخل حيز التفعيل في أبوظبي، اعتباراً من يوم 2 يناير المقبل، في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الخطوات السبع بفتح متجر الهاتف الذكي وتحميل تطبيق "درب – نظام التعرفة المرورية"، تليها الخطوة الثانية، وهي فتح التطبيق،ثم إدخال البريد الإلكتروني في الخانة المخصصة، والضغط على كلمة "التحقق من البريد الإلكتروني"، وفي الخطوة الثالثة سيتم إرسال رمز تحقق على البريد الإلكتروني للراغب في فتح الحساب، والذي يتوجب عليه تعبئة هذا الرمز في الرابط المخصص لذلك، ثم الضغط على كلمة "تأكيد".

وفور تأكيد البريد الإلكتروني، سيطلب التطبيق تعبئة البيانات الخاصة بمصدر الملف المروري للراغب في فتح الحساب، وكذلك إدخال الرقم المروري المطبوع خلف رخصة القيادة، ثم الضغط على كلمة "تأكيد"، تليها الخطوة الخامسة، والمتمثلة في اختيار وتسجيل رقم الهاتف الفعّال للراغب في فتح الحساب، تليها الخطوة السادسة، وهي التحقق من الهاتف، حيث سيرسل التطبيق رسالة نصية على هاتف الراغب في فتح الحساب تحمل رمزاً رقمياً، يقوم بإدخاله في الخانة المخصصة، ثم الضغط على كلمة "تأكيد".

وبعد تأكيد صحة الهاتف، يتم الانتقال للخطوة السادسة، والمتمثلة في تعبئة كل المعلومات والبيانات المطلوبة، والتي تشمل إعادة تسجيل مصدر الملف المروري، والرقم المروري، والبريد الإلكتروني، ثم وضع كلمة سر للحساب، وإعادة التأكيد عليها، واختيار اللغة المفضلة، ثم بيانات شخصية أخرى، مثل الاسم وتاريخ الميلاد، والاسم المفضل للحساب، ثم الضغط على كلمة "تأكيد"، والتي يتلقى بعدها صاحب الحساب إشعاراً بتأكيد فتح حسابه، وهي الخطوة الأخيرة، والتي يمكنه بعدها التعامل مع الحساب بشكل طبيعي.

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