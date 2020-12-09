رأس الخيمة تمدّد خفض المخالفات المرورية 50%

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمةْ

قررت شرطة رأس الخيمة تمديد مبادرة خفض المخالفات المرورية بنسبة 50% حتى 23 من ديسمبر الجاري، بهدف إسعاد المتعاملين والتخفيف من الأعباء على أفراد المجتمع، وكانت شرطة رأس الخيمة أعلنت عن خفض المخالفات المرورية 50%، اعتباراً من الثاني حتى الثامن من ديسمبر، بمناسبة اليوم الوطني الـ49.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن تمديد خفض المخالفات يسهّل على أصحاب المركبات المخالفة، الذين تترتب عليهم مبالغ كبيرة نتيجة المخالفات المتراكمة، تسوية أوضاعهم والاستفادة من المبادرة.

وأضافت أن الخصم يشمل جميع المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات، المرتكبة في رأس الخيمة، وجميع أرقام المركبات على مستوى الدولة، وذلك لحث السائقين الذين تترتب على مركباتهم أي مخالفات، على الإسراع في تسديدها والاستفادة من الخصم الممنوح.

وأشارت إلى أنه يتم دفع المخالفات عن طريق التطبيقات الذكية، كما يمكن دفع مخالفات بدل الحجز عن طريق مراجعة مقر حفظ المركبات بمنطقة الساعدي، متابعة أنه يجب على الجميع ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق سواء الداخلية الخارجية، بهدف تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق.

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