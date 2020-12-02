حمدان بن محمد: الإمارات قدمت نموذجا عربيا وعالميا في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات لم تعرف يوما المستحيل،وقدمت نموذجا عربيا وعالميا في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" بمناسبة "اليوم الوطني الـ 49": "نستحضر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين الذين رسخوا دعائم هذا الاتحاد الشامخ.ونبارك لقيادتنا الرشيدة وأبناء وطننا الغالي هذه المناسبة والمسيرة المباركة في دولة لم تعرف يوما المستحيل،وقدمت نموذجا عربيا وعالميا في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة".

في يومنا الوطني،نستحضر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين الذين رسخوا دعائم هذا الاتحاد الشامخ.ونبارك لقيادتنا الرشيدة وأبناء وطننا الغالي هذه المناسبة والمسيرة المباركة في دولة لم تعرف يوما المستحيل،وقدمت نموذجا عربيا وعالميا في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة pic.twitter.com/dKYh0x0Fyv — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 2, 2020

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