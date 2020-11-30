محمد بن زايد: ستبقى الإمارات وفيَّة لمنارات عزها و فخرها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات ستبقى وفيَّة لمنارات عزها و فخرها الذين قدموا نماذج ملهمة في الوطنية والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة.

وقال سموه في تغريدة على تويتر بمناسبة يوم الشهيد: "رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته .. مآثرهم وتضحياتهم قناديل تضيء طريق العمل المخلص لأجل الوطن ورفعته.. وبمناسبة "يوم الشهيد" ، ستبقى الإمارات وفيَّة لمنارات عزها و فخرها الذين قدموا نماذج ملهمة في الوطنية والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة."

وأضاف سموه: "في هذا اليوم نحيي "أبطال الإنسانية" الذين ضحوا بأرواحهم في خط الدفاع الأول بتفانٍ وإخلاصٍ وهم يحمون المجتمع.. ذكراهم ستظل خالدة في وجداننا وذاكرة الأجيال المقبلة تلهمهم قيم التضحية والعطاء والوفاء."

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