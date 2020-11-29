7 شروط لمزاولة النقل المدرسي في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

حددت هيئة رأس الخيمة للمواصلات سبعة شروط لإصدار تصاريح مزاولة المهنة لسائقي ومشرفي حافلات النقل المدرسي، و13 نوعاً بالمخالفات التشغيلية التي سيتم تطبيقها في حال عدم التقيد بالاشتراطات.

وتفصيلاً، باشرت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تطبيق الاشتراطات والمعايير القياسية الخاصة لمزاولة تنظيم قطاع النقل المدرسي، والرقابة على المشغلين، بناءً على المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2020.

وحددت الهيئة سبعة شروط لإصدار تصاريح مزاولة المهنة لسائقي ومشرفي حافلات النقل المدرسي، و13 نوعاً بالمخالفات التشغيلية التي سيتم تطبيقها في حال عدم التقيد بالاشتراطات.

وقال المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المرسوم تضمن اشتراطات السلامة للحافلات، وآلية إصدار تصريح مزاولة النشاط للمشغلين، وشروط إصدار تصاريح مزاولة المهنة لسائقي حافلات النقل المدرسي ومشرفيها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن قائمة المخالفات التشغيلية التي ستطبّق في حال عدم التقيد بالاشتراطات».

وأوضح أن الشروط لإصدار تصاريح مزاولة المهنة لسائقي ومشرفي حافلات النقل المدرسي، هي: أن تكون المدرسة أو الشركة مقيدة ومسجلة في أنظمة التراخيص التابعة للهيئة، وأن يكون السائق على كفالة المدرسة أو الشركة الراغبة في استصدار تصريح مزاولة المهنة، وألا يقل عمر السائق عن 25 سنة، وأن يجتاز السائق التدريب المقرر من الهيئة لمزاولة مهنة سائق حافلة نقل مدرسي، وأن تتوافر شهادة خلو ملف السائق من النقاط المرورية، وتكون صادرة عن الجهة المختصة، إضافة إلى شهادة لياقة طبية من جهة طبية معتمدة، وشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة.

وأضاف أن الهيئة حددت 13 نوعاً بشأن المخالفات التشغيلية التي سيتم تطبيقها في حال عدم التقيد بالاشتراطات، وهي: مخالفات تشغيل أي نوع من المركبات في نشاط النقل المدرسي دون تصريح، ومخالفة تشغيل الحافلة المدرسية بتصريح منتهي المدة لأكثر من 30 يوماً، ومخالفة قيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق لا يحمل تصريحاً، ومخالفة قيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق بتصريح منتهي الصلاحية لأكثر من 30 يوماً، ومخالفة الجهة المشغلة لأي من التزاماتها المنصوص عليها في القرار أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الأخرى الصادرة بموجبة.

وأوضح أن المخالفات تشمل أيضاً مخالفة عدم إبراز السائقين تصريح الحافلة المدرسية في المكان المخصص له، ومخالفة سائق الحافلة المدرسية لالتزاماته المنصوص عليها في القرار أو القرارات الصادرة بموجبه، ومخالفة مشرفة الحافلة المدرسية لالتزاماتها المنصوص عليها في القرار أو القرارات الصادرة بموجبه، ومخالفة المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة، بما يخص المقاعد والشكلين الداخلي والخارجي للحافلة المدرسية.

ذراع الوقوف الإلكترونية

أشار المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل البلوشي، إلى أنه ستتم مخالفة الجهات غير الملتزمة بالمعايير المتعلقة بسلامة الحافلة المدرسية، وعدم تشغيل ذراع الوقوف الإلكترونية للحافلة المدرسية، وعدم إزالة أو تغطية عبارة «حافلة مدرسية» عند استخدام الحافلة المدرسية في أي نشاط غير النقل المدرسي، إضافة إلى مخالفة تشغيل ذراع الوقوف الإلكترونية عند استخدام الحافلة المدرسية في أي نشاط غير النقل المدرسي، ومخالفة الجهات التي تعرقل عمل موظفي الهيئة أو عدم التعاون معهم لتأدية مهامهم.

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