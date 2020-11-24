"بي بي سي" تختار الأميري ضمن قائمة الـ 100 امرأة ملهمة حول العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اختارت "بي بي سي" سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ضمن قائمتها لـ100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم، لعام 2020، لقيادتها الفريق العلمي للمشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على تويتر: "سارة الأميري على قائمة الـBBC لأكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في 2020.. سارة تقود مهمة الإمارات للمريخ بنجاح.. وتقود اليوم وكالة الإمارات للفضاء.. وتقود حملة لإلهام المرأة العربية بأنها تستطيع.. ولا شيء مستحيل أمامها".

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