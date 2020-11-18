بلدية الشارقة تزيل القوارب المهملة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة الشارقة حملة موسعة، لرصد مشوّهات المظهر العام على شاطئَي الخان والممزر، وإزالة القوارب المهملة، استكمالاً لجهودها في رصد السلوكيات والممارسات السلبية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعزيز المظهر الجمالي للإمارة، وتوفير البيئة المثالية للقاطنين والزوار.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ثابت الطريفي، أن البلدية تولي المظهر الجمالي اهتماماً كبيراً، اتساقاً مع رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوفير البيئة المثالية التي تتميز بها إمارة الشارقة، حيث الأجواء العائلية الجميلة، التي تُسعد كل من يقطن فيها، وكذلك توفير أرقى، وأفضل الخدمات لهم.

وأوضح أن البلدية قامت، خلال الحملة، بإزالة القوارب المهملة على الشاطئ، والتي تركها أصحابها، وقاموا بتحويلها إلى مخازن لأدوات الصيد، وغيرها التي تسبب تشويهاً للمظهر الحضاري، بعد أن تم إشعار أصحابها بإزالتها.

من جانبه، أفاد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، بأن البلدية تنسق مع الجهات المعنية، لإزالة القوارب الموجودة داخل البحر والمشوهة للمظهر العام، كما قامت فرق التفتيش البلدي بإزالة كل المشوهات الموجودة على شاطئَي الخان والممزر.

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