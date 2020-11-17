محمد بن راشد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني الـ 50

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 المجيد.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" : "أبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولشعب عمان الشقيق عيدهم الوطني الخمسين في مسيرة النهضة العمانية المباركة .. أدام الله عليكم عزكم ومجدكم.. وحفظ الله سلطانكم .. وأدام محبته ورفعته"

#محمد_بن_راشد: أبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.. ولشعب عمان الشقيق عيدهم الوطني الخمسين في مسيرة النهضة العمانية المباركة.. أدام الله عليكم عزكم ومجدكم.. وحفظ الله سلطانكم.. وأدام محبته ورفعته #عمان_منا_ونحن_منهم #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/BmMW9cvlrB — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 17, 2020

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