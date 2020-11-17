غرافيك.. «سكوتر» دبي.. وسيلة تنقل نظيفة وآمنة بالأماكن المرخصة

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي / إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

أهابت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بمستخدمي الـ«سكوتر» الكهربائي، سواء من خلال نقاط التأجير المرخصة المتوافرة في دبي، أو الخاص بهم، وجوب الالتزام بالشروط القانونية، واستخدامه فقط على الأرصفة، وفي المناطق المسموح باستخدامه فيها، والمعلن عنها من قبل الهيئة، وذلك في أعقاب ورود شكوى من عدد من السائقين، بسبب عدم التزام بعض مستخدميه بقوانين الأمن والسلامة.

وأعرب عدد من مستخدمي الطريق عن استيائهم من عدم التزام مستخدمي الـ«سكوتر» الكهربائي بالشروط القانونية، واستخدامهم له في مسار المركبات دون ارتداء الخوذة، الأمر الذي قد يتسبب بحوادث خطيرة، في وقت أكدت الهيئة فيه، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك شروطاً والتزامات قانونية تحكم استخدام الـ«سكوتر»، يعاقب كل من لا يلتزم بها، استناداً للقوانين المعمول بها حالياً، وعلى رأسها قانون السير والمرور، مشددة على وجوب اتباع تلك الاشتراطات، تحت طائلة المسؤولية.

وأطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة الانتقال بالـ«سكوتر» الكهربائي، في 26 أكتوبر الماضي، حيث رخصت استخدامه وفق اشتراطات قانونية، ووفرت الخدمة في مناطق معينة، بالتعاون مع عدد من الشركات المشغلة والمؤجرة له، وذلك تماشياً مع التزامها بتوفير حلول النقل المستدامة والمرنة والصديقة للبيئة، تنفيذاً للاستراتيجيات المطبقة في الإمارة، الهادفة إلى توفير أفضل وسائل للنقل الآمن والمريح والممتع في آنٍ.

وحددت الهيئة مناطق معينة، لتوفير خدمة الـ«سكوتر» الكهربائي، وذلك وفقاً لمعايير تحكمها عوامل تتعلق بحجم الكثافة السكانية العالية، وتوفير وسائل نقل مرنة في المناطق التطويرية الخاصة، وأيضاً في المناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، إضافة إلى ضرورة توافر البنية التحتية المتكاملة المناسبة للتشغيل، وتوفير خدمة تأجيره في مناطق ذات مستوى سلامة مرورية مرتفع.

للإطلاع على الميزات والاشتراطات القانونية الملزمة لقائد السكوتر تحت طائلة المسؤولية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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