المصدر: الامارات اليوم

عرض

طرحت مجموعة فندقية في دبي، عروضاً ترويجية مخصصة للطلبة، من خلال توفيرها غرفاً مجهزة بالمكاتب، وأجهزة الكومبيوتر، وغيرها من المستلزمات التي تساعد الطلبة على الدراسة عن بُعد، مع باقات مخصصة للأمهات تتضمن عروضاً ترويجية على المطاعم ومرافق السبا.

بيوت

لاحظ قارئ وجود عدد من البيوت المهجورة في إمارة عجمان، وسط الأماكن المأهولة في الإمارة، ما اعتبره مشوّهاً للمنظر، فضلاً عما تشكله من بيئة مناسبة لارتكاب المخالفات، وتراكم النفايات، مطالباً الجهات المختصة بمعالجة هذا الأمر.

تسوّل

رصد قراء تزايداً في عدد المتسولين الذين يرتادون المقاهي والمطاعم في بعض المناطق الشمالية خلال فترة الليل، في مشهد يتكرر باستمرار، مطالباً بتشديد الرقابة على هؤلاء، خصوصاً أن وجودهم في مواقف السيارات في ساعات متأخرة يثير مخاوف الزبائن.

كمامة

وضعت إدارات مباني سكنية في منطقتَي النهدة والشارقة، ملصقات عند مداخل البنايات والمصاعد، تطلب من السكان ارتداء الكمامات، وعدم السماح للأفراد المخالفين لتلك التعليمات بالدخول، مع وضع إرشادات جانبية حول طرق الوقاية من فيروس «كورونا».

رسوم

استغرب متعامل مع مركز «تسهيل» في «مزايا سنتر» تحصيل رسوم إضافية منه عند اختياره السداد لرسوم معاملته بالبطاقة الائتمانية، وهو ما يتنافى مع سياسات الجهات الحكومية بتحفيز السداد بالبطاقات وتقليل التعاملات النقدية، لاسيما في ظل ظروف جائحة «كوفيد-19».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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