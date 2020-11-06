بلدية الشارقة تنفّذ 1636 حملة على مساكن العزاب

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أفادت بلدية مدينة الشارقة بأنها نفّذت 1636 حملة تفتيشية على عدد من المناطق لإخلاء المخالفين من العزّاب والعمّال من المناطق التي تقطنها الأُسر والعائلات، بالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أسفرت عن إخلاء أكثر من 6561 مخالفاً.

وأكد مدير البلدية، ثابت الطريفي، أن الحملات بهدف تعديل أوضاع سكن العزاب، مضيفاً أن الحملات أسفرت عن إخلاء أكثر من 6561 مخالفاً من العمّال والعزّاب والقطع الفوري للخدمات عن المساكن المخالفة، بعدما رصد المفتشون تقسيمات هندسية مخالفة وتوصيلات كهربائية عشوائية تشكل خطراً عليهم، مشيراً إلى أنه تم رصد العديد من التجاوزات في مساكن عدة، مثل إقامة ورش لتصليح السيارات ومخازن للمواد الغذائية والكهربائية مجهولة المصدر، ومخزّنة بصورة غير صحيحة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح أن الحملات تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين من المناطق التي تقطنها الأسر والعائلات، والحفاظ على راحة وسلامة وأمن الأسر، لافتاً إلى أن البلدية مستمرة في تنفيذ الحملات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتشمل كل مناطق الشارقة.

وأشار الطريفي إلى أن البلدية تستقبل ملاحظات الجمهور الواردة عن طريق مركز الاتصال على الرقم 993، للإبلاغ عن المناطق المخصصة للأُسر والعائلات ويقطنها عمّال وعزّاب.

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