حملة للتوعية بالتباعد الاجتماعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي حملة ميدانية بعنوان «نلتزم لننتصر»، لتوعية أفراد الجمهور بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات في المناطق السكنية، استفاد منها أكثر من 324 شخصاً.

وشملت الحملة، التي ركزت على مناطق مدينة العين، مرتادي المناطق الرملية، خصوصاً منطقة بدع بنت سعود، وهي تندرج ضمن جهود الجهات الصحية المختصة في الدولة، لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأجرت دوريات الشرطة المجتمعية زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق، للوقوف عن قرب على أي سلوكيات مخالفة من قبل الأشخاص، وتقديم النصائح اللازمة لهم، وإلزامهم بمغادرة الأماكن التي يتجمعون فيها حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، ومنعاً لتكرار مثل هذه التجمعات، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وشاركت في الحملة مديرية شرطة منطقة العين، وإدارة الشرطة المجتمعية، ودائرة البلديات والنقل، وأعضاء من مبادرة «كلنا شرطة».

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