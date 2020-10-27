«مواقف أبوظبي» مجاناً من صباح الخميس إلى صباح السبت

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف خلال إجازة المولد النبوي الشريف، وذلك بدءاً من يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر2020 حتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020.

ونوه المركز إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وشدد على أهمية استخدام المواقف العامة حسب الأحقية وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

على صعيد آخر، أعلن مركز النقل المتكامل أن عمل مراكز إسعاد المتعاملين عن بُعد سيتوقف خلال العطلة، على أن يُستأنف يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020. وتقوم مراكز إسعاد المتعاملين حالياً بخدمة الجمهورعن بُعد، تحت شعار "خدماتنا من منزلك.. ملتزمون بخدمتكم"، من خلال استقبال المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني للمركز www.itc.gov.ae، والبريد الالكترونيcustomer.care@itc.gov.ae ومركز الاتصال المجاني 80088888، بالإضافة إلى تطبيق "Darb" الذكي، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات في إمارة أبوظبي فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير. للاطلاع علىالمواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888.

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