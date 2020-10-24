المصدر: الامارات اليوم

«كيك»

فوجئت مستهلكة، طلبت قالب كيك من أحد المخابز الشهيرة التابعة لفندق بدبي، بارتفاع سعره، حيث اعتادت طلبه بشكلٍ دوري بسعر أقل، وحينما سألت الموظفة عن طريق الهاتف عن سبب اختلاف السعر، أخبرتها بأنه سعر نهاية الأسبوع، متسائلة عن مدى شرعية هذا المسلك.

معقمات

لاحظ متسوقون، في مراكز تجارية بدبي، توافر معقمات اليد على «كاونتر» الحساب، ولجوء بعض المحاسبين لوضعه بالقرب منهم، مطالبين بجعله في متناول اليد عند مدخل المحل، أو في مكان واضح يسهل الوصول إليه، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

إرشادات

أشاد متسوقون بالإرشادات الوقائية، التي أصدرتها إدارة القرية العالمية في دبي، والتي تتضمن التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك مع الاستعداد لانطلاقها يوم غدٍ.

إعلانات

لايزال عملاء «اتصالات» يشكون الإعلانات الواردة لهواتفهم من شركات وجهات متنوعة لا يعرفونها، ولم يتعاملوا معها سابقاً، الأمر الذي يشكل لهم إزعاجاً كبيراً لتطفلها على خصوصياتهم، مطالبين بضرورة وضع آلية لإيقافها، والحد من انتشارها.

رسوم

قال ذوو طلبة، في مدارس خاصة بالشارقة، إن إدارات هذه المدارس رفضت اعتراضهم على دفع قيمة الزي المدرسي للعام الدراسي الجاري، بما أن أبناءهم يدرسون عن بُعْد، عبر المنصات الذكية، وليسوا بحاجة إلى ارتداء الزي المدرسي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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