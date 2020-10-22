اجتماع تنسيقي للتوسع في مسارات الدراجات الهوائية بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، اجتماعاً تنسيقياً مع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، تم خلاله بحث مجالات التعاون في تشغيل السكوتر الكهربائي، وسن التشريعات والقوانين للحفاظ على سلامة مستخدمي مسارات الدراجات الهوائية، واستعراض خطة الهيئة في التوسع بتنفيذ المسارات.

واطلع وفد القيادة العامة لشرطة دبي على خطة الهيئة في تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية، التي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير جودة الحياة بالمدينة لتحقيق السعادة للسكان، والتحول نحو النقل المستدام، كما تأتي تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وذلك تحقيقاً لرؤية دبي 2021، الرامية لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمناً.

وبلغ إجمالي أطوال مسارات الدراجات الهوائية، المنفذة حتى بداية العام الجاري، 425 كيلومتراً، وتعتزم الهيئة رفع أطوال مسارات الدراجات إلى 647 كيلومتراً بحلول عام 2025، وتسعى الهيئة - من خلال تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية - إلى ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة.

واستعرض الجانبان خطة التشغيل التجريبي لأنظمة السكوتر الكهربائي، الذي يعد أحد عناصر التنقل الفردي، وبرز استخدامه، أخيراً، على مستوى العالم، ضمن منظومة التنقل للميل الأول والأخير، وتشمل خطة الهيئة تشغيل السكوتر الكهربائي بصورة تجريبية، اعتباراً من الأسبوع المقبل، في خمسة مواقع، هي: بوليفارد محمد بن راشد، ومدينة دبي للإنترنت، وشارع الثاني من ديسمبر، والرقة، وأبراج بحيرات جميرا.

وتمت مناقشة حركة الشاحنات في دبي، التي يزيد عدد رحلاتها على 145 ألف رحلة يومياً، تنقل خلالها قرابة الثلاثة ملايين طن، والتوقعات المستقبلية لحركة الشاحنات، واستعرضت الهيئة مشروع تنفيذ المحطة المتكاملة لاستراحة الشاحنات، في مدينة دبي لاند، بالقرب من شارع الإمارات، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعد هذه الاستراحة أول منطقة متكاملة لاستراحة الشاحنات، تلبي جميع الاحتياجات الأساسية واليومية لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة، على مستوى إمارة دبي.

وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة أكثر من 60%، وتبلغ مساحتها خمسة هكتارات، وتشتمل على 100 موقف للشاحنات والمركبات الثقيلة، وعدد من المرافق والخدمات.

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ألف رحلة يومياً للشاحنات في دبي، تنقل خلالها ثلاثة ملايين طن.

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