«الداخلية» تطلق «كشف المجهول» لتعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة الجريمة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التجريبية من خدمة «كشف المجهول»، وهي خدمة ذكية عبر تطبيق الوزارة «moiuae» تتيح إشراك المجتمع للإسهام مع الجهات الشرطية في سعيها إلى تعزيز الأمن والأمان، وتدعم المشاركة المجتمعية في مكافحة الجريمة ضمن استراتيجية الحكومة الذكية.

وأكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الفريق ضاحي خلفان تميم، بحضور عدد من قيادات الشرطة، خلال إطلاق الخدمة، أن «وزارة الداخلية تعمل بصورة مستمرة على الارتقاء بخدماتها الذكية، وفق استراتيجية حكومة الإمارات، الرامية إلى تعزيز الخدمات المقدمة بصورة تفوق توقعات المتعاملين، وتعمل على تحسين جودة الحياة للمجتمع الإماراتي».

وتلخص الخدمة، كونها منصّة تفاعلية عبر الهواتف الذكية تمكن المواطنين والمقيمين داخل الدولة وخارجها، الإدلاء بأي معلومات أو بيانات أو أدلة قيمة من شأنها المساعدة في كشف قضايا مجهولة بسرية تامة، وتنسجم مع الإجراءات القانونية بصورة مستحدثة سهلة وذكية، تعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والجمهور، وتعزز الشعور المجتمعي بالأمان، عبر فتح قنوات إضافية للتواصل المباشر، من خلال منصّة مفتوحة بين الشرطة والمجتمع، بهدف مساعدة السلطات المعنية، وخلق روح التعاون في المجتمع.

كما تتيح الخدمة إدخال كل التفاصيل المتعلقة بالقضايا، مثل الإبلاغ عن الجاني (وصف شكل الجاني)، وإضافة أي صور متعلقة بالقضايا، وشرح أي معلومة من شأنها مساعدة السلطات المعنية في مكافحة الجريمة.

وتم إطلاق الخدمة في الوقت الحالي مع مراقبتها ومتابعتها، والأخذ بتوصيات المختصين والمجتمع، من أجل تطويرها والعمل على تحديثها وفق أعلى المعايير الدولية، بهدف توحيد الجهود وتحقيق رؤية القيادة في إسعاد المتعاملين، من خلال التوسع في الخدمات الذكية على مدار الساعة.

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