بلدية الشارقة تخلي 185 منزلاً من العزاب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حملة إخلاء منطقة القادسية من العزّاب والعمّال والمخالفين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخلاء 185 منزلاً من العزاب والعمال، كونها مناطق مخصصة للأسر والعائلات.

وأفاد مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، أن البلدية نظمت 1514 حملة تفتيشية منذ بداية الحملة، تم خلالها إخلاء أكثر من 3936 عاملاً وعازباً ومخالفاً، من 185 منزلاً تم إخلاؤها بالكامل، وإغلاق 161 وحدة سكينة مخالِفة، ومخالَفة المُلاك والمستأجرين المباشرين، بعد تسليمهم إشعارات بمراجعة البلدية، نظراً إلى إخلالهم بشروط نظام التسكين، وتأجير المساكن من الباطن بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين.

وأوضح أن البلدية قطعت الخدمات عن 79 منزلاً بعد رصد العديد من التجاوزات من قبل قاطنيها، التي تشمل تقسيمات هندسية غير نظامية، وتوصيلات كهربائية عشوائية، كما سلمت 169 إشعاراً بقطع الخدمات عن مساكن أخرى.

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