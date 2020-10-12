المصدر: الامارات اليوم

مكتبات

طالب أولياء أمور طلبة بإعادة فتح المكتبات العامة، وتنظيم الدخول إليها لاستعارة واستبدال الكتب، دون البقاء فيها للقراءة كالسابق، مؤكدين تعرض أبنائهم لتأثيرات نفسية سيئة، نتيجة عدم وجود أنشطة أو قراءة، خصوصاً أن أسعار الكتب الخارجية مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

كمامات

لاحظ قارئ أن عدد الكمامات المستخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» في العبوة الواحدة لا يطابق أحياناً العدد المكتوب عليها، وهو 50 حبة.

معاناة

يعاني متعاملون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عدم الرد على الهاتف لمدة تزيد على 20 دقيقة، على الرقم الذي يبدأ بـ600، إضافة إلى عدم الرد على البريد الإلكتروني إلا بعد أسبوع.

خدمة

نوّه قارئ بمستوى الخدمات الهاتفية المقدمة من اقتصادية دبي، واحترافية موظفي الخدمات الهاتفية، والتزامهم بالرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي تردهم برحابة صدر، ودراية كاملة بالقوانين والتشريعات.

ازدحام

طالبت قارئة بتوسيع المنطقة التي يجري فيها إجراء تحليل «بي سي آر» في مطار أبوظبي الدولي، إذ إنها منطقة صغيرة، ومقاعدها قليلة، ما يستغرق وقتاً طويلاً نتيجة الازدحام، خصوصاً في حال وصول أكثر من طائرة في الوقت نفسه.

لعب

يشكو رواد شاطئ جميرا من أشخاص يلعبون التنس على أطراف الشاطئ بشكل صاخب، فيعرقلون طريق الكثيرين ممن يمارسون رياضة المشي، ويعرضونهم لضربات خاطئة أحياناً، كما يتكرر بالخطأ رمي الكرات على روّاد الشاطئ.

sekeek@emaratalyoum.com

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٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

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