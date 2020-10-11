المصدر: الامارات اليوم

شواطئ

وثّق مواطنون بالفيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام كثير من مرتادي الشواطئ في المناطق الشرقية بترك مخلفاتهم وراءهم، تحوي بقايا طعام وزجاجات فارغة وأكياساً، على الأرض في مشاهد مثيرة للاستغراب، خصوصاً أن الحاويات كانت لا تبعد عن الزوّار سوى أمتار!

كمامات

لاحظ قراء في أبوظبي قيام الكثير من المتسوقين بأحد المراكز التجارية، بوضع كمامة الوجه بشكل «صوري»، تحت منطقة الأنف، بحيث تغطّي جزءاً من الوجه، فيما يظل الأنف مكشوفاً، وذلك تحاشياً لمخالفتهم، بعدم اتباع الإجراءات الوقائية في المناطق العامة، مؤكدين أن هذه الفئة تنبغي مخالفتها واعتبارها غير ملتزمة.

كورنيش

وجّه سكان في الشارقة الشكر إلى الجهات المعنية بتطوير وتجديد منطقة الكورنيش، داعين إلى تشديد الرقابة على الجمهور وحثّه على الحفاظ على نظافة المكان، لاسيما أن بعض المرتادين يلقون مخلفاتهم من زجاجات مياه وعصائر وبقايا طعام على الأرض، ما يشوّه المظهر الحضاري.

حُفر

اشتكى سكان في بنايتَي النرجس (2) و(3) بمنطقة السلمة في أم القيوين، وجود حفر عميقة في الشارع الخلفي، نتيجة قيام عمال دائرة الأشغال بإجراء أعمال حفر على الطريق من دون ردمها، مطالبين الدائرة بتمهيد الشارع لتفادي تعطل مركباتهم.

إنترنت

أفاد ذوو طلبة بأن عودة المعلمين مع بدء تطبيق التعليم الهجين بالمدارس الخاصة في الشارقة، أدى إلى بطء شبكة الإنترنت وانقطاع أصوات المعلمين خلال الحصص عن بُعد، مطالبين المدارس بدعم شبكة الإنترنت لتفادي ضياع الحصص على الطلبة.

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