المصدر: الامارات اليوم

فتات

اشتكى سائقون من قيام سكان بنايات بإلقاء فتات الخبز والطعام عبر النوافذ من أجل إطعام الطيور والحيوانات السائبة، دون الانتباه لسقوطها على مركباتهم، والتسبب في اتساخها، لافتين إلى أن هذا التصرف غير حضاري، ويؤدي إلى تجمع الحيوانات أسفل المباني السكنية.

تشجير

لاحظ مستخدمون لشارع البدع في دبي أن الجهات المختصة بدأت بتشجير الشارع، وتحويله إلى واحة خضراء، أسوة بشارع الوصل الذي تم تشجيره من قبل.

خصوصية

يتلقى قراء اتصالات من موظفي بنوك لعرض منتجات مصرفية، ويفاجأون بأن معلوماتهم الشخصية التي تخص طبيعة عملهم، موجودة لدى هؤلاء الموظفين، الأمر الذي يعده البعض انتهاكاً للخصوصية، متسائلين عن الطريقة التي تسرّبت بها تلك المعلومات.

حمامات

اشتكى مرتادون لشاطئ الأسرة بمنطقة كورنيش أبوظبي من تباطؤ عمال النظافة، المعنيين بتطهير وتنظيف دورات المياه ومناطق الاستحمام الخاصة بالشاطئ، في القيام بمهامهم، ما يتسبب في سوء حال الحمامات، وتصاعد روائح كريهة منها، تدفع الناس إلى عدم استخدامها، وذلك على الرغم من وجود أعداد كبيرة من العمالة بجوارها.

التزام

يضطر كثير من الأشخاص إلى مغادرة المصاعد الكهربائية، أثناء توقفها لتحميل أشخاص آخرين لا يلتزمون بارتداء الكمامات. ودعا قراء إلى تحميل المُلاك والمكاتب العقارية مسؤولية عدم التزام السكان بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، عبر منع غير الملتزمين بالكمامات من الدخول إلى المباني السكنية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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