معلومات عن طريق كلباء وادي الحلو الجديد

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة

يعتبر طريق كلباء وادي الحلو الجديد الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم خلال زيارة سموه إلى مدينة كلباء، واحدا من أهم الطرق بالمنطقة الشرقية، بتكلفة مليار درهم وبطول اجمالي يبلغ 26 كيلومتر ويصل ما بين مدينة كلباء ووادي الحلو مروراً بمنطقة وادي مضيق ويقلل رحلة الوصول ما بين الشارقة وكلباء إلى 60 دقيقة فقط، ويتكون من 3 أجزاء رئيسية:

الأول: طريق وادي الحلو بطول 12.5 كيلومتر

وهو عبارة عن طريق مزدوج بحارتين مع كتف الطريق بطول 12.5 كم وبعرض يبلغ 26 متراً ويشتمل على 3 تقاطعات و10 معابر، وخلال العمل بالمشروع تمت إزاحة حوالي 6.5 مليون متر مكعب من الصخور الجبلية لشق الطريق، وتم استخدام كميات ضخمة من الرمال والصخور لتنفيذ أعمال الردم بعدة أماكن بالطريق وصلت إلى 6 مليون متر مكعب تقريباً، وتبلغ السرعة القصوى للسيارات على الطريق 120 كم/ ساعة.

الثاني: طريق وادي مضيق بطول 8.5 كيلومتر

وهو طريق مزدوج بحارتين مع كتف للطريق بطول 8.5 كيلومترات ويشتمل على نفق "الحيار" الجبلي مزدوج بحارتين لكل جهة بطول 450 متر، وخلال أعمال المشروع تم إزاحة ما كتلته 2.5 مليون متر تقريباً من الجبل لشق النفق والطريق.

ووصلت كمية الردم إلى 3 مليون متر مكعب تقريباً من الرمال والصخور، كما يتضمن الطريق عدد 5 معابر وتقاطعاً واحداً، وتبلغ السرعة القصوى للسيارات على الطريق 100 كم/ ساعة

الطريق الثالث: طريق كورنيش كلباء بطول 9.5 كيلومتر

يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية بمدينة كلباء، ويتضمن طريق مزدوج بثلاث حارات لكل جهة بطول 9.5 كيلومترات، وطريق خدمة وعدد 3000 موقف للسيارات وإنارة زخرفية.

كما يشتمل الطريق على عدد 432 عامود إضاءة وعدد 14 ممراً للمشاة قاطعة للطريق على شكل مطبات، وممر مطاطي بطول 8.5 كيلومتر، إضافة إلى توفر عدد 27 مدخلاً للمشاة إلى الشاطئ.

تفقد كورنيش كلباء

تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة أعمال التطوير بكورنيش كلباء، ويحتوي المشروع على بحيرة ونادي بحري ومسطحات خضراء بمساحة 240 ألف متر، ومنتزه واسع وشواطئ وحديقة بطول 8 كيلومترات، كما تم تجهيز جدار الشاطئ بأماكن لجلوس الزوار ومرتادي الشاطئ، كما أنه مصمم للحماية من أمواج البحر، بالإضافة إلى أنه جاري العمل على انشاء حاجزا بحرياً بطول 9 كيلومترات ، والسرعة القصوى للسيارات على الطريق تبلغ 80 كم/ ساعة.

الحدائق المعلقة بطريق كلباء

وتعزيزا للجانب البيئي والجمالي بالمنطقة تم إنشاء حديقة معلقة على مرتفع جبلي بطريق كلباء بجوار نفق الحيار، وهي مصممة على شكل منحدرات ومدرجات جبلية بارتفاع 50 متراً وبطول 1.5 كيلومتر.

وتم زراعة 12600 شتلة من مختلف أنواع الأشجار على منحدرات الحديقة بمساحة اجمالية بلغت 9095 متر مربع، واشتملت على أكثر من 16 نوع من الأشجار المناسبة للنمو بالمنطقة مثل الجهنمية، الطلح، السدر، الاكاسيا، الشريش، الجندوفا، الدراري، والدفلة.

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