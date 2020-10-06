«إقامة دبي» تطلق معرض السعادة للتعليم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي معرض السعادة الإلكتروني للتعليم، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى مؤسسات حكومة دبي، ويقدم فرصة للموظفين للاطلاع على أفضل التخصصات والبرامج التعليمية الموجودة في الجامعات المعتمدة في الدولة بمختلف الدرجات العلمية، منها البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، ويقدم المعرض خصومات حصرية تراوح بين 30 و75%، إلى جانب توفير مقاعد مجانية لحاملي بطاقة السعادة للموظفين وأبنائهم الراغبين في استكمال دراستهم العلمية للعام الدراسي الجاري.

ويأتي تنظيم المعرض انطلاقاً من حرص «إقامة دبي» على تحقيق السعادة للموظفين، وتلبية احتياجاتهم العلمية بما يتناسب مع احتياجاتهم الوظيفية، ما يسهم في تعزيز الكفاءة والأداء والإنتاجية عند الموظفين. ويهدف المعرض إلى مواكبة توجهات الحكومة في التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء عوض العويم، إن «إقامة دبي» تبدي اهتماماً كبيراً باستثمار رأس المال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية للدولة، ومن هذا المنطلق حرصت الإدارة على الاهتمام بموظفيها وإسعادهم من خلال رفع الأعباء المالية الناجمة عن الرسوم الدراسية والتيسير عليهم، مضيفاً أن «تنظيم المعرض إلكترونياً يهدف إلى مواكبة التوجهات الحكومية نحو التحول الذكي، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي لابد من خلالها أن نثبت للجميع بأننا مستعدون لأي تحدٍ قد يعيق مواصلة مسيرة التميز الحكومي ودفع مسيرة التنمية».

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